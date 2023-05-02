ВСУ обстреляли Донецк и село Никольское: выпущено девять снарядов

Сегодня, 2 мая, вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также село Никольское. По населенным пунктам было выпущено девять снарядов, информирует СЦКК в своем Telegram-канале. Как и все предыдущие, они принадлежат странам НАТО, так как имеют калибр в 155 миллиметров, который используется в странах Североатлантического альянса.