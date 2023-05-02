ВСУ обстреляли Донецк и село Никольское: выпущено девять снарядов

Совместный центр контроля и координации вопросов по военным преступлениям вооруженных сил Украины сообщил о новой атаке на Донецк.
Сегодня, 2 мая, вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также село Никольское. По населенным пунктам было выпущено девять снарядов, информирует СЦКК в своем Telegram-канале. Как и все предыдущие, они принадлежат странам НАТО, так как имеют калибр в 155 миллиметров, который используется в странах Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что за последние сутки ВФУ 64 раза атаковали территорию Донецка – 15 населенных пунктов пострадали. Около 300 снарядов было задействовано в этих обстрелах. Также появилась информация о том, что одна из местных жительниц пострадала в ходе атаки ВФУ.