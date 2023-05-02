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Variety: Фильм «Братья Супер Марио в кино» собрал в прокате 1 миллиард долларов

Общество
Variety: Фильм «Братья Супер Марио в кино» собрал в прокате 1 миллиард долларов

Мировые кассовые сборы фильма «Братья Супер Марио в кино» превысили отметку в $1 млрд. Об этом сообщило издание Variety.

Анимационная адаптация видеоигры собрала $490 млн за рубежом и $532 млн в США, что позволяет ей войти в клуб фильмов, побивших порог сборов в 1 миллиард долларов.

Сообщается, что за первые пять дней проката, мультфильм смог «получить» огромную сумму в $204 млн и стал вторым крупнейшим дебютантом среди анимационных фильмов за всю историю кино.

В озвучке героев участвовали такие американские звезды как Крис Прат и Джек Блэк.

Ранее агентство Ридус сообщило об интересной фанатской поделке, объединяющей и вселенную «Марио» и игру «Death Stranding».
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