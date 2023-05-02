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The Drive: ВС РФ уничтожили хранилище ракет в Павлограде

Политика
The Drive: ВС РФ уничтожили хранилище ракет в Павлограде

Химический завод, используемый для хранения ракет советской эпохи, предположительно, был среди целей, пораженных в результате российского удара. Об этом сообщает издание The Drive.

Авторы материала считают, что пострадал завод, который используется для производства ракетного топлива и других высоколетучих взрывчатых веществ.

«Завод участвует в испытаниях системы РСЗО «Ольха-М» и противокорабельных крылатых ракет «Нептун», сообщает издание.

Там также хранились старые советские стратегические ракетные комплексы РТ-23, которые должны были быть демонтированы в рамках программы Нанна-Лугара. Кроме того, на предприятии находилось неизвестное количество противопехотных мин.

Ранее ВС РФ ликвидировали склад и скопление техники украинских войск под Николаевом. Потери украинской стороны составили по меньшей мере 17 человек.
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