Минфин США заявил о невозможности дальнейшего обслуживания госдолга США

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен сообщила о невозможности дальнейшего обслуживания американского государственного долга. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Йеллен подчеркнула, что по наилучшему прогнозу в существующих сейчас условиях ведомство сможет выполнять обязательства до начала июня. Глава Минфина также отметила необходимость принятия Конгрессом решения о повышении или приостановлении долгового лимита.
Ранее Палата представителей США приняла проект закона о повышении планки американского государственного долга. Законопроект предусматривает увеличение потолка заимствований на 1,5 триллиона долларов до 31 марта 2024 года. Парламентарии уверены, что мера позволит сэкономить 4,8 триллиона долларов налогоплательщиков США.