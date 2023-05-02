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Минфин США заявил о невозможности дальнейшего обслуживания госдолга США

Экономика
Минфин США заявил о невозможности дальнейшего обслуживания госдолга США

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен сообщила о невозможности дальнейшего обслуживания американского государственного долга. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Йеллен подчеркнула, что по наилучшему прогнозу в существующих сейчас условиях ведомство сможет выполнять обязательства до начала июня. Глава Минфина также отметила необходимость принятия Конгрессом решения о повышении или приостановлении долгового лимита.

Ранее Палата представителей США приняла проект закона о повышении планки американского государственного долга. Законопроект предусматривает увеличение потолка заимствований на 1,5 триллиона долларов до 31 марта 2024 года. Парламентарии уверены, что мера позволит сэкономить 4,8 триллиона долларов налогоплательщиков США.
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