CNN: Китай развивает программу дирижаблестроения

CNN заявило об обнаружении военного дирижабля на территории китайской пустынной базы. Выводы сделаны благодаря использованию спутниковых снимков.
Аэрокосмические эксперты уверяют, что фотографии были сделаны за три месяца до обнаружения китайского шара-разведчика, и позволяют судить о продвижении программы дирижаблестроения КНР.
«Это действительно следующий скачок для них, с точки зрения продвижения инженерных разработок и поддержки финансирования исследований в этом направлении». – заявил исполнительный директор Аэрокосмического института Оклахомы Джейми Джейкобс.
Неназванный высокопоставленный чиновник Министерства обороны отказался комментировать находку, но сказал, что, поскольку аппарат виден спутником, Пентагон должен быть в курсе развития программы.
Ранее Ридус сообщил о падении дирижабля, защищавшего США от ракетного удара.