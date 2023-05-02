В небе над США снова заметили неизвестный аэростат

Американские военные отслеживают неизвестный воздушный шар, который пролетает над территорией США. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на западную прессу.
Как сообщают СМИ со ссылкой на официальных лиц страны, объект не обладает маневренностью. Сейчас он медленно движется на восток, в сторону Мексики, а ранее пролетел над Гавайскими островами. Пока неизвестно, что это за объект и каково его назначение, но официальные лица не считают, что он принадлежит Китаю. Если шар приблизится к земле, его собьют. Важно отметить, что аэростат не пролетал над объектами секретного назначения.
Ранее СМИ сообщали, что китайский воздушный шар совершил сбор данных с американских баз. По данным властей США, китайцы дистанционно управляли летательными аппаратами и добывали необходимые данные.