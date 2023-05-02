В небе над США снова заметили неизвестный аэростат

Как сообщают СМИ со ссылкой на официальных лиц страны, объект не обладает маневренностью. Сейчас он медленно движется на восток, в сторону Мексики, а ранее пролетел над Гавайскими островами. Пока неизвестно, что это за объект и каково его назначение, но официальные лица не считают, что он принадлежит Китаю. Если шар приблизится к земле, его собьют. Важно отметить, что аэростат не пролетал над объектами секретного назначения.