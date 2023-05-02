США отменят требование о вакцинации от коронавируса для визита в страну

Власти Соединенных Штатов Америки намерены отменить с конца дня 11 мая требование об обязательной вакцинации от Covid-19 для прибывающих на территорию страны на воздушном транспорте. Об этом пишут «РИА Новости».
Изменения в политике борьбы с распространением коронавирусной инфекции огласил Белый дом. Власти прекратят действие требований об обязательной прививке для людей, приезжающих международными авиарейсами, а также для федеральных работников по контракту и сотрудников федеральных ведомств.
Ранее сообщалось, что американские молекулярные биологи разработали двойную генную терапию для лечения ВИЧ-инфекции. Новый подход позволит удалить большинство следов вируса из зараженных клеток, а здоровые сделает неуязвимыми для него.