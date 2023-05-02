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Акционеры Adidas подали иск против бренда одежды из-за его связи с Канье Уэстом

Общество
Акционеры Adidas подали иск против бренда одежды из-за его связи с Канье Уэстом

Держатели акций Adidas решили подать коллективный иск против бренда спортивной одежды, по причине сотрудничества с рэпером Канье Уэстом.

Как сообщает The Guardian, акционеры уверены в том, что Adidas знал об антисемитизме артиста еще за годы до оформления контракта с ним. Падение акций, вызванное провокационным поведением рэпера, тоже смущает миноритариев.

«Мы категорически отвергаем эти необоснованные претензии», - заявляют в представительстве Adidas.

По информации от аналитиков, бренд одежды может потерять до $1,3 млрд если откажется от продажи одежды в коллаборации с музыкантом.

Ранее, сайт Федерал Пресс сообщил о намерении Канье Уэста участвовать в выборах президента США.
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