Россия эвакуировала из Судана более 200 человек, в том числе граждан Казахстана и Украины

В понедельник, 1 мая, Россия эвакуировала 203 дипломатов из Хартума (Судан). На специальном самолете они были отправлены в Каир, после чего сразу в Москву. Также среди эвакуированных на самолете людей были и граждане других стран: Белоруссии, Казахстана и Украины, информирует «РИА Новости».