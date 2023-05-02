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Россия эвакуировала из Судана более 200 человек, в том числе граждан Казахстана и Украины

Общество
Россия эвакуировала из Судана более 200 человек, в том числе граждан Казахстана и Украины

Российские дипломаты, находившиеся в посольстве в Судане, были эвакуированы в связи с нестабильной обстановкой в регионе.

В понедельник, 1 мая, Россия эвакуировала 203 дипломатов из Хартума (Судан). На специальном самолете они были отправлены в Каир, после чего сразу в Москву. Также среди эвакуированных на самолете людей были и граждане других стран: Белоруссии, Казахстана и Украины, информирует «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что посол России в Судане Андрей Черновол рассказал о продолжительной нестабильной и напряженной ситуации в стране. Это связано с военным конфликтом между подразделениями сил быстрого реагирования и регулярной армии Судана. После указа о роспуске СБР их представители подняли бунт и выступили с вооруженным сопротивлением этому решению.
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