Россия эвакуировала из Судана более 200 человек, в том числе граждан Казахстана и Украины

Российские дипломаты, находившиеся в посольстве в Судане, были эвакуированы в связи с нестабильной обстановкой в регионе.
В понедельник, 1 мая, Россия эвакуировала 203 дипломатов из Хартума (Судан). На специальном самолете они были отправлены в Каир, после чего сразу в Москву. Также среди эвакуированных на самолете людей были и граждане других стран: Белоруссии, Казахстана и Украины, информирует «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что посол России в Судане Андрей Черновол рассказал о продолжительной нестабильной и напряженной ситуации в стране. Это связано с военным конфликтом между подразделениями сил быстрого реагирования и регулярной армии Судана. После указа о роспуске СБР их представители подняли бунт и выступили с вооруженным сопротивлением этому решению.