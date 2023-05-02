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Спикер Палаты представителей США Маккарти заявил, что Россия должна уйти из Украины

Политика
Спикер Палаты представителей США Маккарти заявил, что Россия должна уйти из Украины

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Россия должна уйти из Украины, обвинив страну в «убийствах детей». Об этом сообщает издание PBS.

Маккарти решительно подчеркнул свою поддержку Украине и опроверг сообщения о том, что он не поддерживает отправку военной и финансовой помощи Киеву.

«Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине», - сказал Маккарти, отвечая на вопрос журналиста.

Таким образом он решил дистанцироваться от членов республиканской партии, выступающих против поставок дополнительной помощи Киеву, считает издание. Ранее, будучи лидером партии, Маккарти заявлял, что для Украины не будет «карт-бланша»,

Ранее он пообещал увеличить поставки американского оружия на Тайвань. Политик отметил, что Вашингтон намерен ускорить передачу вооружений.
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