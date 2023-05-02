ВСУ атаковали 15 населенных пунктов ДНР за прошедшие сутки

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли территорию ДНР 64 раза за прошедшие сутки.
Украинские формирования совершили атаки по четырем направлениям: донецкое – 31 обстрел из артиллерии калибром 155 и 152 мм; горловское – 22 обстрела из РСЗО и артиллерии 152 и 155 мм; ясиноватское – три атаки из артиллерии 155 и 152 мм; волновахское – восемь обстрелов из артиллерии калибром 155 и 122 мм. Сообщается, что всего ВСУ выпустило по территории ДНР за прошедшие сутки 293 единицы снарядов.
Районы 15 населенных пунктов ДНР оказались под огнем: Горловка, Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Васильевка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка, Петровское, Благодатное, Степное, Никольское и Владимировка. Сообщается, что за прошедшие сутки поступила информация о ранении женщины в Петровском районе Донецка.
Ранее сообщалось о гибели двух жителей Токмака на Запорожье в результате обстрела со стороны ВСУ. Также стало известно о повреждении нескольких домов и пожаре в одной из построек вследствие атаки.