ВСУ атаковали 15 населенных пунктов ДНР за прошедшие сутки

Украинские формирования совершили атаки по четырем направлениям: донецкое – 31 обстрел из артиллерии калибром 155 и 152 мм; горловское – 22 обстрела из РСЗО и артиллерии 152 и 155 мм; ясиноватское – три атаки из артиллерии 155 и 152 мм; волновахское – восемь обстрелов из артиллерии калибром 155 и 122 мм. Сообщается, что всего ВСУ выпустило по территории ДНР за прошедшие сутки 293 единицы снарядов.