Ребенок получил ожоги после выпитого сока в московском кафе

Сообщается, что ребенок вместе с матерью зашли в кафе в центре Москвы и заказали сок в бутылке. Выпив его, ребенок почувствовал сильное жжение в области рта и живота. Мальчика доставили в больницу, где медики и поставили ему диагноз. Информация о состоянии пострадавшего не сообщалась.