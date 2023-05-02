Ребенок получил ожоги после выпитого сока в московском кафе

Девятилетний мальчик получил химический ожог пищевода и языка, после того как выпил сок. Об этом сообщает сайт РЕН ТВ.
Сообщается, что ребенок вместе с матерью зашли в кафе в центре Москвы и заказали сок в бутылке. Выпив его, ребенок почувствовал сильное жжение в области рта и живота. Мальчика доставили в больницу, где медики и поставили ему диагноз. Информация о состоянии пострадавшего не сообщалась.
Прокуратура начала проверку заведения по факту оказания небезопасных услуг потребителю.
Ранее, сайт ФедералПресс сообщил об отравлении в ямальской школе двоих детей неизвестным газом.