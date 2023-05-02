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«Новая методика»: Ученые приблизились к лечению ВИЧ

Общество
«Новая методика»: Ученые приблизились к лечению ВИЧ

Молекулярные биологи из США разработали двойную генную терапию на базе геномного редактора CRISPR/Cas9. Об этом сообщает издание «КП.РУ»

Новая методика одновременно удаляет большинство следов ВИЧ из зараженных клеток и изменяет ДНК здоровых иммунных клеток, делая их неуязвимыми для вируса.

Профессор университета Темпл Камель Халили объясняет, что для полного излечения от ВИЧ необходимо не только очистить организм от вируса, но и удалить все рецепторы CCR5 из иммунных клеток. Ученые разработали новую процедуру генной терапии, которая позволяет решить эту задачу при помощи инъекций.

По словам Халили, новая терапия остановила размножение вируса в организме 58% грызунов. Ученые планируют провести аналогичные опыты на приматах в ближайшее время. Цель исследования - разработка безопасной и эффективной методики удаления всех следов ВИЧ из организма носителей вируса.

Ранее СМИ сообщили, что в России произошел всплеск заболеваемости ВИЧ. Число пациентов с этим заболеванием выросло на 20% за январь 2023 года.
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