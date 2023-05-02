«Новая методика»: Ученые приблизились к лечению ВИЧ

Профессор университета Темпл Камель Халили объясняет, что для полного излечения от ВИЧ необходимо не только очистить организм от вируса, но и удалить все рецепторы CCR5 из иммунных клеток. Ученые разработали новую процедуру генной терапии, которая позволяет решить эту задачу при помощи инъекций.