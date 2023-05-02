Казначейство США прогнозирует дефолт в стране уже 1 июня

Министерство финансов США заявило, что в стране может быть объявлен дефолт уже 1 июня, в случае, если законодатели не пропустят закон о повышении государственного долга.
Как сообщает The Washington Post, министр финансов Джанет Йеллен уверена, что работу будет невозможно выполнять из-за нехватки средств уже к 1 июня. Произойдет это в случае отказа от принятия экстренных мер по спасению экономики страны.
«Я со всем уважением призываю Конгресс защитить полное доверие и кредит Соединенных Штатов», - заявила в своем письме Йеллен.
Ранее стало известно о банкротстве трех из четырех крупнейших банков Америки за один месяц.