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Казначейство США прогнозирует дефолт в стране уже 1 июня

Экономика
Казначейство США прогнозирует дефолт в стране уже 1 июня

Министерство финансов США заявило, что в стране может быть объявлен дефолт уже 1 июня, в случае, если законодатели не пропустят закон о повышении государственного долга.

Как сообщает The Washington Post, министр финансов Джанет Йеллен уверена, что работу будет невозможно выполнять из-за нехватки средств уже к 1 июня. Произойдет это в случае отказа от принятия экстренных мер по спасению экономики страны.

«Я со всем уважением призываю Конгресс защитить полное доверие и кредит Соединенных Штатов», - заявила в своем письме Йеллен.

Ранее стало известно о банкротстве трех из четырех крупнейших банков Америки за один месяц.
США дефолт финансы
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