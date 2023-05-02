Стали известны подробности гибели канадского «Рэмбо» в Бахмуте

Члены иностранного легиона участвовали в удержании маршрута снабжения ВСУ в Бахмуте. Во время обстрела их позиций, они укрылись с тремя украинскими военнослужащими в укрепленном бункере, однако удар настиг и его – все находящиеся в постройке погибли, – пишет CBC.