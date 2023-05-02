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Стали известны подробности гибели канадского «Рэмбо» в Бахмуте

Происшествия
Стали известны подробности гибели канадского «Рэмбо» в Бахмуте

Канадские наемники Кайл Портер и Коул «Рэмбо» Зеленко, сражавшиеся на стороне Вооруженных сил Украины, погибли в районе Бахмута из-за удара по укрепленному бункеру, где они прятались с украинскими солдатами. Военные ранее служили в ВС Канады.

Члены иностранного легиона участвовали в удержании маршрута снабжения ВСУ в Бахмуте. Во время обстрела их позиций, они укрылись с тремя украинскими военнослужащими в укрепленном бункере, однако удар настиг и его – все находящиеся в постройке погибли, – пишет CBC.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал о стремительно растущем недовольстве граждан Украины президентом Владимиром Зеленским. Эксперт сообщил, что политика могут ждать новый майдан или военный бунт если он не покинет свой пост.
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