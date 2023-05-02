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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала почему не стоит пить кефир на ночь

Общество
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала почему не стоит пить кефир на ночь

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасностях употребления кефира перед сном. Рекомендациями специалиста поделилось издание «Известия».

Специалист объясняет, что стакан кефира на ночь может нарушить углеводный обмен и вызвать преддиабетическое состояние. По словам врача, кефир имеет высокий инсулиновый индекс, что приводит к увеличению выработки гормона, вызывающего резкое снижение уровня глюкозы в крови. Это заставляет печень работать в усиленном режиме. Регулярное употребление кефира перед сном может привести к гликемии натощак и развитию диабета из-за избыточного содержания сахара в крови. Врач рекомендует ограничить употребление этого продукта перед сном.

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