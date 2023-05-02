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«Лишь уничтожение»: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о собрании в правительстве

Армия
«Лишь уничтожение»: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о собрании в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности совещания с представителями государственного аппарата.

В понедельник, 1 мая, Зеленский провел собрание сотрудников правительства и военных ведомств, во время которого обсуждались вопросы безопасности и методы защиты воздушного пространства от российской стороны. Также обсудили дальнейшие действия России на поле боя и обеспечение ВСУ боеприпасами и вооружением.

«Врагу – лишь уничтожение!» - резюмировал Зеленский в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал начать контрнаступление ВСУ до того, как страны Запада договорятся о поставках истребителей, которых требует Киев. По словам Зеленского, у ВСУ больше нет времени затягивать, поэтому они вынуждены наступать до получения необходимой техники.
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