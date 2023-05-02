«Лишь уничтожение»: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о собрании в правительстве

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал начать контрнаступление ВСУ до того, как страны Запада договорятся о поставках истребителей, которых требует Киев. По словам Зеленского, у ВСУ больше нет времени затягивать, поэтому они вынуждены наступать до получения необходимой техники.