«Лишь уничтожение»: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о собрании в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности совещания с представителями государственного аппарата.
В понедельник, 1 мая, Зеленский провел собрание сотрудников правительства и военных ведомств, во время которого обсуждались вопросы безопасности и методы защиты воздушного пространства от российской стороны. Также обсудили дальнейшие действия России на поле боя и обеспечение ВСУ боеприпасами и вооружением.
«Врагу – лишь уничтожение!» - резюмировал Зеленский в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал начать контрнаступление ВСУ до того, как страны Запада договорятся о поставках истребителей, которых требует Киев. По словам Зеленского, у ВСУ больше нет времени затягивать, поэтому они вынуждены наступать до получения необходимой техники.