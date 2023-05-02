Госдеп США: Госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров не встретятся в ближайшее время

Ранее сообщалось, что последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась на саммите Совета министров иностранных дел стран G20. Собрание прошло в Дели (Индия) в начале марта, где собравшиеся обсудили ряд вопросов о текущей политической ситуации, а также почтили память людей, погибших во время землетрясений в Турции.