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Госдеп США: Госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров не встретятся в ближайшее время

Политика
Госдеп США: Госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров не встретятся в ближайшее время

Пресс-служба государственного департамента США рассказала о возможности встречи госсекретаря Вашингтона Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На данный момент российская и американская стороны не планируют каких-либо контактов между Бликеном и Лавровым. Около месяца назад они уже проводили телефонные переговоры в ходе которых обсудили арест американского журналиста Эвана Гершковича, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Ведант Пател. Американская сторона потребовала освобождения своего корреспондента.

Ранее сообщалось, что последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась на саммите Совета министров иностранных дел стран G20. Собрание прошло в Дели (Индия) в начале марта, где собравшиеся обсудили ряд вопросов о текущей политической ситуации, а также почтили память людей, погибших во время землетрясений в Турции.
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