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Власти США обвинили россиянина Медведева в незаконной финансовой деятельности

Весь мир
Власти США обвинили россиянина Медведева в незаконной финансовой деятельности

Вашингтон выдвинул обвинения гражданину России в связи с подозрением в нелегальных денежных транзакциях на $150 млн.

Как сообщает агентство РИА Новости, с ссылкой на западные источники, 41-летний подозреваемый Феликс Медведев провел более 1300 переводов за границу через 8 подставных компаний.

«Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы», - прокомментировал уголовное дело американский федеральный прокурор Райан Бьюканен.

Полиция инкриминирует россиянину нелегальную организацию транснациональных переводов и отмывание денег. Дело находится под контролем ФБР.

Ранее издание URA.RU сообщило о ликвидации екатеринбургского банка «Кольцо Урала».
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