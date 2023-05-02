Власти США обвинили россиянина Медведева в незаконной финансовой деятельности

Вашингтон выдвинул обвинения гражданину России в связи с подозрением в нелегальных денежных транзакциях на $150 млн.
Как сообщает агентство РИА Новости, с ссылкой на западные источники, 41-летний подозреваемый Феликс Медведев провел более 1300 переводов за границу через 8 подставных компаний.
«Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы», - прокомментировал уголовное дело американский федеральный прокурор Райан Бьюканен.
Полиция инкриминирует россиянину нелегальную организацию транснациональных переводов и отмывание денег. Дело находится под контролем ФБР.
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