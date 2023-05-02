Канцлер Германии Олаф Шольц гарантировал контроль за использованием поставляемого Украине оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о приоритетах при использовании Украиной поставляемого ей оружия из Евросоюза.
ВСУ не должна использовать оружие, переданное им со стороны ЕС, для того, чтобы нападать на российские территории, так как в данном конфликте речь идет только о защите. Поэтому немецкая сторона будет тщательно следить и контролировать процесс использования натовского оружия, заявил Шольц во время общения с жителями города Бендорф.
Ранее сообщалось, что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя рассказал о торговле натовским оружием командованием ВСУ. По словам постпреда, командиры украинской армии продают оружие, которое им отдает ЕС, на черный рынок в страны Африки и Ближнего Востока. Он также отметил, что страны Запада и сами признаю свою неспособность контролировать этот процесс развития коррупции в рядах ВСУ.