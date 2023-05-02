Канцлер Германии Олаф Шольц гарантировал контроль за использованием поставляемого Украине оружия

ВСУ не должна использовать оружие, переданное им со стороны ЕС, для того, чтобы нападать на российские территории, так как в данном конфликте речь идет только о защите. Поэтому немецкая сторона будет тщательно следить и контролировать процесс использования натовского оружия, заявил Шольц во время общения с жителями города Бендорф.