Российский спецназ использовал дроны Mavic для спасения солдат

Российский спецназ применил дрон Mavic для оказания помощи заблокированным бойцам. Об этом сообщает издание URA.RU.
Беспилотный аппарат доставил необходимые вещи солдатам, оказавшимся в трудной ситуации. Cпецназ использовал дрон Mavic для передачи продуктов, батареек и патронов заблокированным бойцам. В ходе наступления они оказались заблокированы врагом и их товарищи вынуждены были доставлять необходимые вещи с помощью беспилотного аппарата. Все солдаты благополучно покинули опасную зону после многодневных боев.
Ранее СМИ сообщили, что российские ученые создали БПЛА, предназначенный для транспортировки крови. Дальность полета дрона составляет около 15 километров, а полезная нагрузка около 15 килограммов. Он будет крайне полезен для оказания помощи в зоне боевых действий.