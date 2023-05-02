Российский спецназ использовал дроны Mavic для спасения солдат

Беспилотный аппарат доставил необходимые вещи солдатам, оказавшимся в трудной ситуации. Cпецназ использовал дрон Mavic для передачи продуктов, батареек и патронов заблокированным бойцам. В ходе наступления они оказались заблокированы врагом и их товарищи вынуждены были доставлять необходимые вещи с помощью беспилотного аппарата. Все солдаты благополучно покинули опасную зону после многодневных боев.