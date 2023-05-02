В Молдавии будут штрафовать людей за ношение георгиевской ленты в День Победы

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что к жителям страны, носящим георгиевские ленты, будет применяться наказание в виде наложения штрафа. Об этом пишет «РИА Новости».
Хотя Конституционный суд Молдовы 11 апреля и постановил, что ношение георгиевской ленты может быть признано нелегальным только в определенных случаях, премьер страны Дорин Речан подчеркнул, что в День Победы жителей Республики будут штрафовать за это.
Гросу отметил, что случаи ношения ленты будут документироваться, а далее последует разбирательство в полиции. Он также заявил, что решение Конституционного суда страны было принято для формирования оснований рассмотрения «нелегальности» ношения георгиевской ленты. Сообщается, что четкого регламента действий полиции в День Победы по этому вопросу нет.
Ранее торговая сеть «Ашан» опровергла сообщения о запрете использования георгиевской ленты в качестве элемента тематического декора. Представители пресс-службы сети подчеркнули, что никто не давал соответствующих распоряжений.