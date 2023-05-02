В Молдавии будут штрафовать людей за ношение георгиевской ленты в День Победы

Гросу отметил, что случаи ношения ленты будут документироваться, а далее последует разбирательство в полиции. Он также заявил, что решение Конституционного суда страны было принято для формирования оснований рассмотрения «нелегальности» ношения георгиевской ленты. Сообщается, что четкого регламента действий полиции в День Победы по этому вопросу нет.