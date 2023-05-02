Эксперт Скотт Риттер предсказал Украине новый майдан и гибель Зеленского

Текущая внутриполитическая обстановка на Украине говорит о том, что население страны все больше недовольно своим президентом. Это значит, что чем скорее Зеленский покинет свой пост, тем лучше. В противном случае против него восстанут его же граждане: начнется либо новый майдан, либо запланированный военный бунт, заявил Риттер.