Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал о возможных сценариях гибели президента Украины Владимира Зеленского из-за общественного недовольства.
Текущая внутриполитическая обстановка на Украине говорит о том, что население страны все больше недовольно своим президентом. Это значит, что чем скорее Зеленский покинет свой пост, тем лучше. В противном случае против него восстанут его же граждане: начнется либо новый майдан, либо запланированный военный бунт, заявил Риттер.
Ранее сообщалось, что многие пользователи соцсетей не раз отмечали, что все слова Зеленского не внушают доверия народу Украины. Также некоторые люди сошлись во мнении, что такими темпами вопрос революции в стране остается временным.