В Ленинградской области нашли обезглавленный труп пропавшего год назад мужчины

Известно, что последний раз пенсионера, страдающего деменцией, видели, когда он собирался пойти в лес за грибами. Дочь мужчины не смогла найти его и обратилась за помощью в полицию. Поиски продолжались в течение восьми дней с момента исчезновения. Найденное через год тело опознали по татуировке на руке.