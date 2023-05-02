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В Ленинградской области нашли обезглавленный труп пропавшего год назад мужчины

Происшествия
В Ленинградской области нашли обезглавленный труп пропавшего год назад мужчины

Пожилой 73-летний мужчина, пропавший в июне 2022 года был найден обезглавленным в лесу. Об этом сообщает Комсомольская Правда – Санкт-Петербург.

Известно, что последний раз пенсионера, страдающего деменцией, видели, когда он собирался пойти в лес за грибами. Дочь мужчины не смогла найти его и обратилась за помощью в полицию. Поиски продолжались в течение восьми дней с момента исчезновения. Найденное через год тело опознали по татуировке на руке.

Полиция считает, что на мужчину напали дикие звери, но уточняются и прочие версии произошедшего.

Ранее в Красном море возле острова Джизан пропало судно с российским экипажем.
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