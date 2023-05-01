В день рождения ЧВК «Вагнер» бойцы спасли из-под минометного обстрела съемочную группу Первого канала

Военный корреспондент «Первого канала» Марьяна Наумова поздравила руководство и сотрудников частной военной компании «Вагнер», и лично ее основателя Евгения Пригожина с днем рождения организации.
Военкор выразила искреннюю благодарность за спасение съемочной группы «Первого канала» из-под минометного обстрела на соледарском направлении – Наумова увидела некий символизм, что именно сегодня, в день рождения организации, журналисты были выведены из опасной зоны. Она также отдельно отметила высокий профессионализм сотрудников «Вагнера».
« <…> Сегодня так символично вышло, что именно сотрудники ЧВК «Вагнер» выводили нашу съемочную группу из-под минометного обстрела на соледарском направлении, ребята огромные профессионалы своего дела, спасибо им огромное, работайте парни <…>» – сказала она в обращении.
Ранее Евгений Пригожин показал склады в Соледаре с большим количеством вооружений, способных оснастить миллионную армию. Бизнесмен заявил, что все запасы «абсолютно готовы к употреблению».