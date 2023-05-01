В день рождения ЧВК «Вагнер» бойцы спасли из-под минометного обстрела съемочную группу Первого канала

Военкор выразила искреннюю благодарность за спасение съемочной группы «Первого канала» из-под минометного обстрела на соледарском направлении – Наумова увидела некий символизм, что именно сегодня, в день рождения организации, журналисты были выведены из опасной зоны. Она также отдельно отметила высокий профессионализм сотрудников «Вагнера».