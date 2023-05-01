В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу. В двух областях были зафиксированы сообщения об опасности.
Сегодня, 1 мая, в Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины. Гражданам рекомендуют разместиться в укрытиях.
Ранее сообщалось, что за три часа до этого воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях. Однако все ограничилось лишь сообщением об опасности. Также сегодня стало известно, что вооруженные формирования Украины атаковали три населенных пункта в ДНР. Всего было выпущено 11 снарядов натовского калибра по жилым домам.