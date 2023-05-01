В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

Ранее сообщалось, что за три часа до этого воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях. Однако все ограничилось лишь сообщением об опасности. Также сегодня стало известно, что вооруженные формирования Украины атаковали три населенных пункта в ДНР. Всего было выпущено 11 снарядов натовского калибра по жилым домам.