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В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

Происшествия
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу. В двух областях были зафиксированы сообщения об опасности.

Сегодня, 1 мая, в Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины. Гражданам рекомендуют разместиться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что за три часа до этого воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях. Однако все ограничилось лишь сообщением об опасности. Также сегодня стало известно, что вооруженные формирования Украины атаковали три населенных пункта в ДНР. Всего было выпущено 11 снарядов натовского калибра по жилым домам.
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