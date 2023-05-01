Washington Post: Федеральный регулятор арестовал американский банк First Republic

Федеральные регулирующие органы Америки арестовали First Republic Bank и продают его активы крупнейшему банку страны JPMorgan Chase. Информацию об этом сообщает The Washington Post.
На данную меру правительство пошло чтобы подавить возникшую в банковской системе «слабость». Сделка проходила при «высококонкуретных торгах» говорится в заявлении Федеральной корпорации по страхованию вкладов, но в нем не указано, сколько JPMorgan платит за покупку First Republic.
Аналитики сообщают о том, что «чрезвычайная ситуация» возникшая этой весной с финансовой системой улажена, но уверенности в том, что другие банки не пострадают ни у кого нет.
«Эта часть кризиса закончилась», - прокомментировал покупку гендиректор First Republic Джейми Даймон.
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