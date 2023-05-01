Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сравнил командование ВСУ с фашистами

Киев мобилизовал со всей страны людей, насильно отправил их на фронт и приказал идти воевать, несмотря на то, что у большинства нет минимальной военной подготовки. В ответ на все сопротивления мобилизованных, командование насильно, «как фашисты», гонят их вперед, заявил Сальдо в эфире «СоловьевLive».