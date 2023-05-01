Украинский политик Арестович назвал захват Крыма целью контрнаступления

Украинский журналист раскрыл план весеннего контрнаступления Украины. По его словам, солдаты ВСУ намерены перерезать сухопутный коридор в Крым, нанести удар по мосту, и начать блокаду полуострова. Арестович утверждает, что удержать Крым без снабжения по земле практически невозможно. «Обслуживание» полуострова с помощью флота он назвал «достаточно сложной» задачей.