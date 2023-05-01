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Украинский политик Арестович назвал захват Крыма целью контрнаступления

Политика
Украинский политик Арестович назвал захват Крыма целью контрнаступления

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал уничтожить Крымский мост и захватить полуостров. Такое заявление было сделано в эфире программы одной из программ в Сети.

Украинский журналист раскрыл план весеннего контрнаступления Украины. По его словам, солдаты ВСУ намерены перерезать сухопутный коридор в Крым, нанести удар по мосту, и начать блокаду полуострова. Арестович утверждает, что удержать Крым без снабжения по земле практически невозможно. «Обслуживание» полуострова с помощью флота он назвал «достаточно сложной» задачей.

Ранее российские спецназовцы рассказали о своей подготовке к попыткам ВСУ начать контрнаступление. Они копают окопы, создают минные поля. Бойцы сообщили, что разгром украинских войск будет «нелегкой задачей», но они готовы встретить врага.
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