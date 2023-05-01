Митрополит Павел подал судебный иск против президента Украины Владимира Зеленского

Союз православных журналистов сообщил о появлении судебного иска против президента Украины Владимира Зеленского. В Киево-Печерской лавре не согласились с его указами.
Митрополит Павел, который является наместником Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви, подал иск против Зеленского. Он хочет добиться признания указов президента незаконными в связи с тем, что они направлены на введение персональных санкций против ряда чинов УПЦ, сообщает «РИА новости».
Ранее стало известно, что политолог Юрий Кот рассказал о возможной религиозной войне на Украине. Она может начаться из-за того, что киевский режим ведет активную борьбу с правами и свободами вероисповедания в своей стране, регулярно нападая на УПЦ и преследуя ее последователей. Кот отметил, что несмотря на это, представители Запада продолжают молчать о происходящем.