ICIJ: Американский музей «Метрополитен» заполнен нелегальными экспонатами

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) заявляет, что американский музей «Метрополитен» почти целиком состоит из артефактов, нелегально ввезенных на территорию страны.Об этом пишет Культуромания со ссылкой на источник.
По данным консорциума, в музее хранится по меньшей мере 1109 экспонатов с нелегальной историей завоза. Источниками реликвий часто выступали люди, ранее обвиненные в контрабанде и мошенничестве.
Полиция - частый гость на выставках, так как музей уже «ловили» на демонстрации незаконно приобретенных товаров.
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