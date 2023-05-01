BBC: Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби отказался называть потери ВСУ

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе пресс-конференции отказался раскрывать потери ВСУ. Об этом сообщает издание BBC.
Кирби отказался обнародовать количество жертв, которые Украина понесла в регионе, заявив, что раскрытие этой информации может осложнить положение ВСУ и руководства страны.
«Я никогда не собираюсь выкладывать в общественное достояние что-либо, что усложнит их работу», — сказал он.
Кирби сказал, что США продолжают поддерживать Украину, в том числе путем подготовки батальонов за пределами страны, и добавил, что о новом пакете помощи будет объявлено «в ближайшие дни и недели».
Ранее Кирби сообщил, что Вашингтон выступает против атак ВСУ по территории России. Он отметил, что американцы передают разведданные только для «операций на украинской территории».