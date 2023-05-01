Более 300 человек задержаны во время столкновений с полицейскими во Франции

Сегодня, 1 мая, в большинстве городов Франции начались митинги против пенсионной реформы, подписанной и утвержденной президентом Эммануэлем Макроном. Активные столкновения радикально настроенных протестующих с сотрудниками полиции привели к тому, что на данный момент около 300 человек были задержаны. Из этого количества 90 человек были арестованы в Париже, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен телеканалу BFMTV.