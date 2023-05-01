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Более 300 человек задержаны во время столкновений с полицейскими во Франции

Происшествия
Более 300 человек задержаны во время столкновений с полицейскими во Франции

Митинги по всей Франции, организованные профсоюзами против новой пенсионной реформы, продолжаются задержанием участников.

Сегодня, 1 мая, в большинстве городов Франции начались митинги против пенсионной реформы, подписанной и утвержденной президентом Эммануэлем Макроном. Активные столкновения радикально настроенных протестующих с сотрудниками полиции привели к тому, что на данный момент около 300 человек были задержаны. Из этого количества 90 человек были арестованы в Париже, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен телеканалу BFMTV.

Ранее сообщалось, что более 100 сотрудников полиции пострадали и получили травмы разной степени тяжести во время митингов. Протестующие активно нападали и закидывали их камнями, мусором и коктейлями Молотова. Агрессивные столкновения продолжаются.
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