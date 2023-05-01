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Грузия и Израиль проведут переговоры по установлению свободной торговли

Политика
Грузия и Израиль проведут переговоры по установлению свободной торговли

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отправился с официальным визитом в Израиль. Дипломат встретится с президентом страны, чиновниками и парламентариями.

Грузия и Израиль в ходе дипломатических мероприятий намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области туризма. Сообщается, что стороны также хотят утвердить декларацию о технической и экономической экспертизе с целью проработки возможностей установления свободной торговли между странами, – пишет Министерство иностранных дел Грузии.

Ранее Центральный банк Грузии принял решение впредь не рассматривать доходы от переехавших в страну россиян и украинцев в качестве туристических. Такие правила будут действовать для гостей страны, намеренных оставаться в республике на срок более года.
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