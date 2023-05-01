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Агрессивные протестующие во Франции покалечили более 100 полицейских во время митингов

Происшествия
Агрессивные протестующие во Франции покалечили более 100 полицейских во время митингов

Масштабные акции протеста по всей Франции привели к пострадавшим среди сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня, 1 мая, члены профсоюзов Франции и обычные несогласные граждане вышли на митинги против новой пенсионной реформы, которую ранее утвердил президент Эммануэль Макрон. Агрессивные столкновения представителей полиции и жителей привели к тому, что около 100 силовиков получили травмы, говорится в публикации МВД Франции в Twitter*. В полицейских кидали камни, железо, коктейли Молотова и все, что попадется под руку.

Ранее сообщалось, что профсоюзы Франции обратились к своим членам и гражданам страны, призывая их выйти на митинг и выразить свое несогласие с новой пенсионной реформой. По данным местных СМИ, потенциальное количество протестующих оценивалось в более чем один миллион граждан.

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