Агрессивные протестующие во Франции покалечили более 100 полицейских во время митингов

Сегодня, 1 мая, члены профсоюзов Франции и обычные несогласные граждане вышли на митинги против новой пенсионной реформы, которую ранее утвердил президент Эммануэль Макрон. Агрессивные столкновения представителей полиции и жителей привели к тому, что около 100 силовиков получили травмы, говорится в публикации МВД Франции в Twitter*. В полицейских кидали камни, железо, коктейли Молотова и все, что попадется под руку.