Группа Aerosmith заявила о своем последнем глобальном турне

Культовая американская группа Aerosmith заявила о проведении своего прощального тура. Об этом сообщил ТАСС.
Как рассказал музыкальный коллектив в соцсетях, глобальный тур будет носить название «Peace Out» и начнется 2 сентября в штате Филадельфия, США. Окончание гастролей запланировано на 26 января 2023 года.
«Пришло время для последнего рывка», - заявили в группе.
Название самого тура можно перевести как «прощай» или «до свидания».
Ранее стало известно, что британский музыкант Эд Ширан начал играть на гитаре прямо в зале суда, в ходе защиты своих авторских прав.