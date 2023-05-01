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Группа Aerosmith заявила о своем последнем глобальном турне

Общество
Группа Aerosmith заявила о своем последнем глобальном турне

Культовая американская группа Aerosmith заявила о проведении своего прощального тура. Об этом сообщил ТАСС.

Как рассказал музыкальный коллектив в соцсетях, глобальный тур будет носить название «Peace Out» и начнется 2 сентября в штате Филадельфия, США. Окончание гастролей запланировано на 26 января 2023 года.

«Пришло время для последнего рывка», - заявили в группе.

Название самого тура можно перевести как «прощай» или «до свидания».

Ранее стало известно, что британский музыкант Эд Ширан начал играть на гитаре прямо в зале суда, в ходе защиты своих авторских прав.
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