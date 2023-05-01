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The Drive: Американские авиационные ракеты замечены на Украине

Политика
The Drive: Американские авиационные ракеты замечены на Украине

Украинские самолеты Су-25 теперь оснащены американскими неуправляемыми ракетами «Зуни». Об этом сообщило издание The Drive, опубликовав соответствующие фотографии.

Фотографии, о которых идет речь, начали распространяться сегодня в социальных сетях. На них видно тележку, загруженную боевыми ракетами «Зуни», радом с Су-25 украинских ВВС. На них нанесены различные лозунги на украинском языке.

По данным издания, всего ВСУ получили около 4 тысяч подобных ракет. Издание предположило, что украинские войска практически израсходовали запасы советских авиационных снарядов и именно поэтому им потребовались американские «Зуми», принятые на вооружение еще в пятидесятых годах прошлого века.

Однако эксперты отмечают, что несмотря на свой возраст, переданные боеприпасы все же может представлять некоторую опасность.

Ранее СМИ сообщили о сбитии американского беспилотника ВСУ под Энергодаром. БПЛА применялся для осуществления разведки.
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