The Drive: Американские авиационные ракеты замечены на Украине

По данным издания, всего ВСУ получили около 4 тысяч подобных ракет. Издание предположило, что украинские войска практически израсходовали запасы советских авиационных снарядов и именно поэтому им потребовались американские «Зуми», принятые на вооружение еще в пятидесятых годах прошлого века.