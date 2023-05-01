Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала об аресте счетов блогеров в России

После инцидента с инфоцыганкой Еленой Блиновской Федеральная налоговая служба начала активно рассматривать дела других блогеров на предмет неуплаты налогов. В связи с этим, несколько счетов таких людей уже арестованы, а эта работа продолжается. Вероятно, в скором времени ФНС расскажет и о других случаях уклонения от исполнения налоговых обязательств со стороны таких граждан, заявила Мизулина в своем Telegram-канале.