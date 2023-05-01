Названы шесть самых интересных фильмов, выпущенных в апреле 2023 года

Интернет-издание Культуромания рассказало о шести самых интересных новинках кинематографа, вышедших в апреле этого года.
Список открывает фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко рассказывающий про спасение космонавта МКС врачом с земли. Часть этой картины была снята в космосе, что делает проект чуть ли не самым амбициозным в 2023 году.
Фильм «Возрожденные» Егора Баранова. Это формат Screenlife, показывающий происходящее с экранов ноутбука и телефона главного героя. Он расскажет о мистической истории воскресшего серийного убийцы и пастора из Ватикана.
«Звезды в полдень» Клер Дени является победителем Канского кинофестиваля описывает события Сандинисткой революции в Никарагуа на современный лад. Актуальная повестка и хорошая режиссерская работа впечатлят кого угодно.
«Наводнение» Ивана Твердовского лишь на первый взгляд обычная спортивная драма. Чем дальше вы смотрите фильм, тем больше погружаетесь в пучину отчаяния главной героини, потерявшей всю семью и подвергающейся травле от сожителей.
«Мизантроп» Дамиан Сифрон расскажет о сложной детективной истории, где следователь больше похожа на правонарушителя, чем на «доброго копа». Нестандартный сценарный троп не разочарует вас.
«Три Мушкетера: д’Артаньян» режиссера Мартина Бурбулона, чья вольная интерпретация Дюмы поразила критиков. Там показали настоящий 17 век без прикрас, полный грязи и вони реальной Эпохи Возрождения.
Ранее кинокритик Анастасия Гладильщикова резко высказалась о новом российском фильме «Вызов».