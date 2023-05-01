Названы шесть самых интересных фильмов, выпущенных в апреле 2023 года

«Наводнение» Ивана Твердовского лишь на первый взгляд обычная спортивная драма. Чем дальше вы смотрите фильм, тем больше погружаетесь в пучину отчаяния главной героини, потерявшей всю семью и подвергающейся травле от сожителей.