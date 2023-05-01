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Главком ВСУ Валерий Залужный отчитался перед США об обстановке в зоне украинского конфликта

Армия
Главком ВСУ Валерий Залужный отчитался перед США об обстановке в зоне украинского конфликта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного контакта рассказал председателю комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марку Милли о складывающейся ситуации.

Залужный сообщил, что Марк Милли был подробно проинформирован об обстановке на всех «участках». Во время телефонного разговора военные особо подчеркнули «важность своевременных поставок вооружений, боеприпасов и военной техники» киевскому режиму, – пишет «РИА Новости».

Ранее американские журналисты сообщили, что США поставили Украине намного меньше вооружений, чем просил Валерий Залужный. По данным работников прессы, средства Вашингтона, выделенные на военную помощь Киеву, приблизились к исчерпанию.
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