Главком ВСУ Валерий Залужный отчитался перед США об обстановке в зоне украинского конфликта

Залужный сообщил, что Марк Милли был подробно проинформирован об обстановке на всех «участках». Во время телефонного разговора военные особо подчеркнули «важность своевременных поставок вооружений, боеприпасов и военной техники» киевскому режиму, – пишет «РИА Новости».