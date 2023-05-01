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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила рэпера Loqiemean в дискредитации ВС РФ

Общество
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила рэпера Loqiemean в дискредитации ВС РФ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о майском туре рэпера Loqiemean, который должен состояться по 13 городам России.

Лига безопасного интернета обратится в Генеральную прокуратуру России, чтобы отменить все концерты исполнителя Loqiemean. Это связано с тем, что в своих социальных сетях он неоднократно высказывался против армии России, а также против действующей власти. Таким образом, к Loqiemean будут применены соответствующие меры наказания, а его тур не состоится, написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она опубликовала видео, на котором рэпер готовит еду и попутно критикует граждан России за то, что они не выступают против правительства, а также негативно высказывается касательно СВО.

Ранее сообщалось, что Мизулина предложила призвать рэпера SCALLY MILANO к уголовной ответственности после того, как на своем концерте он общался с фанатами и агитировал их на скандирование антивоенных кричалок.
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