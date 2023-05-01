Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила рэпера Loqiemean в дискредитации ВС РФ

Лига безопасного интернета обратится в Генеральную прокуратуру России, чтобы отменить все концерты исполнителя Loqiemean. Это связано с тем, что в своих социальных сетях он неоднократно высказывался против армии России, а также против действующей власти. Таким образом, к Loqiemean будут применены соответствующие меры наказания, а его тур не состоится, написала Мизулина в своем Telegram-канале.