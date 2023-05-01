Стали известны подробности покушения на главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Власти Болгарии расследуют террористическое нападение на кортеж главного прокурора Ивана Гешева, которое произошло 1 мая, говорится в заявлении Министерства внутренних дел. Об этом сообщает издание bne intellinews.
Главный секретарь министерства Петар Тодоров сказал, что инцидент произошел около 11:45 утра, взрывное устройство было приведено в действие на дороге между городом Самоков и деревней Ковачевци, во время движения кортежа Гешева. В результате взрыва никто не пострадал. Взрывное устройство содержало по меньшей мере 3 кг тротилового эквивалента и множество осколков, гранул размером с человеческий ноготь, которые едва не срубили дерево у дороги, сообщил журналистам директор Национальной службы расследований Борислав Сарафов.
Он добавил, что, по словам свидетелей, в результате взрыва возник столб огня высотой 4-5 метров, а образовавшаяся воронка была глубиной 30-40 см и диаметром 3 метра.
«Взрыв был четко направлен на дорогу, на проезжающие транспортные средства и произошел на крутом повороте, где скорость следует снизить», — сказал Сарафов.
Ранее СМИ сообщили, что для расследования покушения был создан оперативный штаб. Его работа находится под контролем министра внутренних дел Болгарии Ивана Демерджиева.