Стали известны подробности покушения на главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Главный секретарь министерства Петар Тодоров сказал, что инцидент произошел около 11:45 утра, взрывное устройство было приведено в действие на дороге между городом Самоков и деревней Ковачевци, во время движения кортежа Гешева. В результате взрыва никто не пострадал. Взрывное устройство содержало по меньшей мере 3 кг тротилового эквивалента и множество осколков, гранул размером с человеческий ноготь, которые едва не срубили дерево у дороги, сообщил журналистам директор Национальной службы расследований Борислав Сарафов.