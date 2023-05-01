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Стали известны подробности покушения на главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Происшествия
Стали известны подробности покушения на главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Власти Болгарии расследуют террористическое нападение на кортеж главного прокурора Ивана Гешева, которое произошло 1 мая, говорится в заявлении Министерства внутренних дел. Об этом сообщает издание bne intellinews.

Главный секретарь министерства Петар Тодоров сказал, что инцидент произошел около 11:45 утра, взрывное устройство было приведено в действие на дороге между городом Самоков и деревней Ковачевци, во время движения кортежа Гешева. В результате взрыва никто не пострадал. Взрывное устройство содержало по меньшей мере 3 кг тротилового эквивалента и множество осколков, гранул размером с человеческий ноготь, которые едва не срубили дерево у дороги, сообщил журналистам директор Национальной службы расследований Борислав Сарафов.

Он добавил, что, по словам свидетелей, в результате взрыва возник столб огня высотой 4-5 метров, а образовавшаяся воронка была глубиной 30-40 см и диаметром 3 метра.

«Взрыв был четко направлен на дорогу, на проезжающие транспортные средства и произошел на крутом повороте, где скорость следует снизить», — сказал Сарафов.

Ранее СМИ сообщили, что для расследования покушения был создан оперативный штаб. Его работа находится под контролем министра внутренних дел Болгарии Ивана Демерджиева.
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