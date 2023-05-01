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МЧС предупредило о мощных ливнях и подъеме уровней воды в реках Северной Осетии

Общество
МЧС предупредило о мощных ливнях и подъеме уровней воды в реках Северной Осетии

Главное управление МЧС России по РСО-Алания сообщило, что на территории республики во второй половине дня второго мая ожидаются ливни в сочетании с грозами. Ухудшение погоды прогнозируют специалисты ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Региональное управление МЧС предупредило, что в связи с образованием плохих метеорологических условий в реках возможен подъем уровня воды до «неблагоприятных» отметок. Также местами возможно выпадение града и усиление ветра до 25 метров в секунду.

Ранее сейсмологи Геологической службы Соединенных Штатов Америки зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 на территории Перу. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 12800 метров. Инцидент произошел в 45 километрах к востоку от города Контамана.
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