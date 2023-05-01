Швейцария создаст «виртуальный спецназ» для работы в соцсетях

Пресс-секретарь службы разведки Швейцарской Конфедерации Изабель Грабер сообщила о намерении создать виртуальный спецназ, для слежки в соцсетях и сбора полезной информации. Информацию об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на источник.
По мнению представителя ведомства, Швейцария должна начать «адаптироваться» к современным проблемам и предлагать модернизированные решения. Новый вид служб не требует изменений в законодательных и правовых актах, и будет оставаться под контролем парламента страны. Точное число агентов, необходимых для начала работы проекта не сообщается.
Ранее Швейцария заявила о том, что не собирается соглашаться на экспорт своего оружия без одобрения парламента.