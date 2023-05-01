ВСУ 1 мая нанесли 11 ударов по Донецкой Народной Республике

Совместный центр контроля и координации вопросов по военным преступлениям Украины рассказал об обстреле со стороны вооруженных сил Украины.
Сегодня, 1 мая, вооруженные формирования Украины атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Всего пострадало три населенных пункта: город Донецк и села Владимировка и Михайловка. По ним было выпущено 11 снарядов натовского калибра – 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Несколько жилых домов получили повреждения, один из них загорелся. На данный момент пожар ликвидируют. Также в ходе обстрела погибли два мирных жителя.