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ВСУ 1 мая нанесли 11 ударов по Донецкой Народной Республике

Происшествия
ВСУ 1 мая нанесли 11 ударов по Донецкой Народной Республике

Совместный центр контроля и координации вопросов по военным преступлениям Украины рассказал об обстреле со стороны вооруженных сил Украины.

Сегодня, 1 мая, вооруженные формирования Украины атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Всего пострадало три населенных пункта: город Донецк и села Владимировка и Михайловка. По ним было выпущено 11 снарядов натовского калибра – 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Несколько жилых домов получили повреждения, один из них загорелся. На данный момент пожар ликвидируют. Также в ходе обстрела погибли два мирных жителя.
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