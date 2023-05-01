В Чили нашли 28-метровый кипарис, возраст которого превышает 5000 лет

Обратившись к статистическому моделированию, удалось выяснить, что дереву более 5000 лет. Это значит, что кипарис появился на заре земной цивилизации, — когда люди только изобрели письменность. Новые данные о возрасте Великого Прадедушки позволяют судить, что он старше действующего обладателя титула самого старого дерева — сосны Мафусаила, которой 4853 года.