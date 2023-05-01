В Чили нашли 28-метровый кипарис, возраст которого превышает 5000 лет

Древнейшее дерево на планете обнаружили в лесу на юге Чили. Уникальным природным экспонатом оказался 28-метровый кипарис, возраст которого превышает 5000 лет, пишет научный портал sciencealert.com.
Речь идет о растении, известном под названием Alerce Milenario, или Великий Прадедушка (Gran Abuelo). Аксакал из мира деревьев имеет ствол диаметром четыре метра, при этом в высоту достигает почти 30 метров. Поскольку кипарис растет в глубоком и отдаленном овраге, это помогало ему тысячелетиями избегать опасностей — пожаров и лесорубов.
Лесники впервые обнаружили исполина в 1970-х годах, но только в 2020 году специалисты взяли образец ствола Alerce Milenario. Воспользовавшись специальным буром, ученые получили срез, содержавший 2400 плотных колец. При этом достичь центра ствола исследователям не удалось.
Обратившись к статистическому моделированию, удалось выяснить, что дереву более 5000 лет. Это значит, что кипарис появился на заре земной цивилизации, — когда люди только изобрели письменность. Новые данные о возрасте Великого Прадедушки позволяют судить, что он старше действующего обладателя титула самого старого дерева — сосны Мафусаила, которой 4853 года.