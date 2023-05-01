В США проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В американском городе Арлингтон проходит встреча главы Министерства иностранных дел Армении Арарата Мирзояна со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Информация об этом появилась на сайте агентства Sputnik Армения.
Сообщается, что мероприятие проходит в учебном центре госсекретариата Соединенных Штатов Америки при поддержке госсекретаря США Энтони Блинкена.
Ранее стало известно, что Россия прекратила подачу газа в Армению по причине планового ремонта на трубопроводе «Северный Кавказ». Она должна возобновиться к 4 мая, до этого поставка газа по стране будет вестись с помощью внутренних источников.