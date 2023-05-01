Ученые заявили о том, что вегетарианство опасно для жизни

Сотни ученых объединили усилия, чтобы остановить распространение вегетарианства, поскольку отказ от мяса может угрожать жизни и здоровью человека. Об этом сообщает издание New York Post.
Эксперты, подготовившие девять новых научных работ, опубликованных в журнале Animal Frontiers, собрали около 1 000 подписей под декларацией, цель которой - доказать ценность красного мяса на фоне глобального распространения вегетарианства и веганства.
«Продукты животного происхождения обеспечивают разнообразные необходимые питательные вещества и другие соединения, способствующие укреплению здоровья», — утверждается в декларации.
Ученые стремятся опровергнуть утверждения о том, что потребление красного мяса вредно для здоровья и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Группа обнаружила, что предыдущие исследования, предполагающие, что диета с высоким содержанием красного мяса была причиной 896 000 смертей во всем мире, были ошибочными и должны быть отменены.
«На самом деле, исключение свежего мяса и молочных продуктов из рациона нанесло бы вред здоровью человека. Особенно негативно это повлияет на женщин, детей, пожилых людей», — считает член Королевского колледжа хирургов Ирландии Элис Стэнтон.
Дублинская декларация, в которой содержится призыв к «фанатикам» прекратить пропаганду диеты без мяса, содержит подписи экспертов из нескольких ведущих университетов, включая Кембридж, Эдинбург, Бристоль, Белфаст, Ньюкасл, Ноттингем и Суррей, а также нескольких ученых из ведущего британского сельскохозяйственного университета Харпер Адамс.
Ранее врач Владимир Неронов дал советы по выбору качественного мяса. В первую очередь на нем не должно оставаться вмятин после нажатия.