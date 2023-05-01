На круги своя: Балерина Анастасия Волочкова представила публике своего нового «жениха»

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед публикой в компании певца Прохора Шаляпина. Звезды на камеру обменялись шуточными фразами и легким флиртом. Об этом пишет «Дни.ру».
Волочкова решила сыграть шуточную свадьбу с Шаляпиным. Поклонники балерины в социальных сетях разошлись во мнениях, как оценивать такую публикацию. Некоторые усмотрели в поведении звезды лишь пиар, другие же уверены, что Волочкова завела новый роман.
«Жених и невеста», — сказала на камеру балерина.
Ранее Анастасия Волочкова заявила, что доверяет своей дочери Ариадне в выборе второй половины. Балерина уже не может дождаться возможности пригласить своего будущего внука к себе в особняк и размышляет о том, как будет воспитывать ребенка дочери.