Украинский дипломат Лариса Герасько обвинила виски Jameson в пособничестве России

Все компании, которые по той или иной причине до сих пор не покинули Россию, обязаны сделать это немедленно, так как своим отказом уходить оттуда они становятся ее пособниками. Самым эффективным методом воздействия на них станет всеобщий бойкот их продукции. Поэтому Герасько заявила, что лично она больше не намерена покупать продукцию Jameson, приводит слова посла издание RTE. Она добавила, что ровно таким же образом должны поступить бары, пабы и иные заведения, которые продают этот виски.